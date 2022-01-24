В Новосибирске суд арестовал имущество клиники НИИТО на 87 млн рублей

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Новосибирский НИИТО находится в стадии банкротства с декабря 2021 года из-за задолженности в 20 млн рублей.

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество клиники НИИТО на сумму 87,7 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитража. Известно, что сегодня клиника находится в стадии банкротства, а ранее у неё был конфликт с руководством создавшего её института.

Клиника НИИТО была введена в процедуру банкротства в декабре 2021 года до 1 мая 2022 года. В качестве аргумента указывается, что организация имеет задолженность в 20,3 млн рублей.

«Суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на залоговое имущество в целях его сохранения, а также в виде запрета должнику совершать действия, направленные на отчуждение имущества, поскольку указанные обеспечительные меры соразмерны заявленным требованиям», – сказано в определении суда.

Также в картотеке указано, что о наложении ареста на имущество ходатайствовала благотворительная организация «Русфонд». В перечень арестованного вошли специализированная медтехника и офисное оборудование.

Напомним, ранее бывшего директора Новосибирского НИИТО Михаила Садовского приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о хищении 1,3 млрд рублей.