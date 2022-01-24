В Новосибирске учащихся школы №52 отправили на дистанционное обучение

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске учеников из школы №52 перевели на дистанционное обучение.

В Октябрьском районе Новосибирске учеников школы №52 отправили на дистанционное обучение. Об этом СМИ рассказали родители школьников.

Все классы школы №52 в Октябрьском районе Новосибирска переведены на дистанционный режим обучения. Из-за большого количества заболевших школьников дети будут учиться из дома с 24 января по 1 февраля, передает АиФ-Новосибирск. Информация об этом появилась в школьных родительских чатах, позже ее подтвердили в образовательной организации.

Ранее на «дистанционку» перевели еще четыре школы в Новосибирске. Ученики школ №44, №175 и №207 будут учиться из дома из-за коронавируса. Школа №34 перешла на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости ОРВИ.