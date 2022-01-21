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общество

В Новосибирске школу № 207 полностью перевели на дистант из-за вирусов

Фото В Новосибирске школу № 207 полностью перевели на дистант из-за вирусов
Фото В Новосибирске школу № 207 полностью перевели на дистант из-за вирусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Одну из новосибирских школ целиком перевели на дистанционное обучение.

Школа №207 с 24 по 30 января полностью переходит в режим дистанционного обучения.

По словам родителей учеников, из-за распространения ОРВИ и коронавируса в последнюю неделю января дети будут учиться из дома. При этом занятия будут проходить по привычному расписанию. Предварительной датой возвращения в обычный формат обучения — 31 января. Отмечается, что окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Информацию о недельном карантине в школе на Родниках, 4 подтвердили в приёмной директора.

«Школа не уходит на карантин, но абсолютно все классы, даже первые, будут заниматься удалённо с 24 по 29 января. Всё-таки 30 января — это воскресенье», — прокомментировали в приёмной журналисту «АиФ-Новосибирск».

Напомним, 21 января в школах Новосибирска провели последнее тестирование 11-классников на COVID-19 в послеканикулярный период.

Как ранее писал Сиб.фм, 21 января стало известно о первых случаях заражения «омикроном» в Алтайском крае.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

школа
Новосибирская область
школьники
карантин
ученики
дистанционное обучение
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