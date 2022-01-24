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В Новосибирской области два человека погибли в пожаре в частном доме

Фото В Новосибирской области два человека погибли в пожаре в частном доме
Фото В Новосибирской области два человека погибли в пожаре в частном доме

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жертвами пожара в Болотнинском районе Новосибирской области стали 57-летний мужчина и 47-летняя женщина.

В понедельник, 24 января, в районе 5 утра загорелся частный дом по улице Зелёной в деревне Новая Чебула Болотнинского района Новосибирской области. Под завалами горящего дома были обнаружены тела 57-летнего мужчины и 47-летней женщины. На месте работают следователь территориального Следственного комитета и сотрудники ГУ МЧС.

«По данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», – пояснили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, после чего будут установлены причины возгорания. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о жителе Болотнинского района: он из-за ревности поджёг дом, внутри которого находилась бывшая жена со знакомыми.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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