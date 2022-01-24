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В Новосибирской области в массовом ДТП на трассе погибла 36-летняя женщина

Фото В Новосибирской области в массовом ДТП на трассе погибла 36-летняя женщина
Фото В Новосибирской области в массовом ДТП на трассе погибла 36-летняя женщина

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

23 января в Новосибирской области на трассе произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Днём 23 января произошла массовая авария на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. ГУ МВД России по региону сообщило об одной погибшей в результате ДТП.

Смертельная авария произошла в 15:40 на трассе К-19Р. В сторону Кемеровской области направлялась 36-летняя женщина за рулём Honda Civic. На 125-м километре автодороги она врезалась в автомобиль ГАЗ-69, который остановился посреди трассы. Водитель пытался завести отечественную машину с помощью ручного стартера.

После столкновения Honda Civic выбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался в Land Rover под управлением 36-летнего водителя.

Параллельно произошла другая авария: рядом с местом ДТП проезжал автомобиль Lifan Solano, он врезался в едущую по встречке Toyota Corolla и вместе они столкнулись с ГАЗ-69.

«В результате ДТП погибла водитель автомобиля Honda, женщина 1985 года рождения. Травмы получил 32-летний мужчина – пассажир автомобиля Lifan, который был доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести», – рассказали в МВД.

Напомним, в минувшие выходные в Новосибирске в результате массового ДТП заблокировало проезд по улице Дуси Ковальчук.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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