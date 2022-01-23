В Новосибирске тройное ДТП заблокировало проезд по Дуси Ковальчук

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

23 января в Новосибирске произошло тройное ДТП с участием автомобилей Honda Odyssey, KIA Rio и Lifan X60.

Днём в воскресенье, 23 января в Заельцовском районе Новосибирска произошла тройная авария. На узкой улице столкнулись минивэн Honda Odyssey, седан KIA Rio и кроссовер Lifan X60. Об этом очевидцы рассказали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло рядом с домом № 20 по улице Дуси Ковальчук. По данным службы эвакуации, пострадавших нет. На кадрах с места аварии также видно, что один из автомобилей пытался проехать между машинами, однако проезд оказался слишком узким.

Все три автомобиля полностью загородили проезд в сторону улицы Владимировской.

В комментариях пользователи отмечают, что проезд мог стать уже в зимнее время года, так как на обочины сваливают снег при очистке дорог.

Отметим, что текущие выходные уже запомнились несколькими крупными ДТП. Днём 23 января бетономешалка сплющила другой автомобиль при столкновении. Информации о пострадавших не поступало, однако под машиной видна подозрительная красная жидкость.

Напомним, что в Новосибирске также произошла смертельная авария со световой опорой. Водитель Toyota не справился с управлением и наехал на ограждение. От полученных травм он скончался на месте, а другого пассажира спасателям пришлось доставать из машины с помощью специальных приборов. Они опубликовали видео спасения пострадавшего.