Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Роспотребнадзоре назвали отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

Фото В Роспотребнадзоре назвали отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса
Фото В Роспотребнадзоре назвали отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

Фото pixabay.com

Более короткий инкубационный период, повышенная скорость передачи и более лёгкая переносимость — в Роспотребнадзоре рассказали об отличиях «омикрона» от других штаммов коронавируса.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю перечислили отличия «омикрон»-штамма от предыдущих вариантов коронавируса.

Одно из них — укороченный инкубационный период, длящийся от двух до пяти дней. У штамма «дельта» он продолжался в среднем от шести до восьми дней дней.

Второе отличие — повышенная скорость передачи. Новый вариант возбудителя передаётся в семь раз быстрее в сравнении с той же с «дельтой».

Также «омикрон» отличает то, что им чаще заражаются дети и он легче переносится, пишет «Проспект Мира».

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, на какой поверхности этот вариант SARS-CoV-2 погибает быстрее всего.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

Роспотребнадзор
коронавирус
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17037
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10130
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9206
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
8909
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8430
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7723
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6445
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей