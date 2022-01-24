В Роспотребнадзоре назвали отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

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Более короткий инкубационный период, повышенная скорость передачи и более лёгкая переносимость — в Роспотребнадзоре рассказали об отличиях «омикрона» от других штаммов коронавируса.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю перечислили отличия «омикрон»-штамма от предыдущих вариантов коронавируса.

Одно из них — укороченный инкубационный период, длящийся от двух до пяти дней. У штамма «дельта» он продолжался в среднем от шести до восьми дней дней.

Второе отличие — повышенная скорость передачи. Новый вариант возбудителя передаётся в семь раз быстрее в сравнении с той же с «дельтой».

Также «омикрон» отличает то, что им чаще заражаются дети и он легче переносится, пишет «Проспект Мира».

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, на какой поверхности этот вариант SARS-CoV-2 погибает быстрее всего.