В Тольятти волонтёры спасли более 100 собак из квартиры местной жительницы

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Волонтёры и неравнодушные люди в Тольятти спасли более 100 собак, обитавших в квартире местной жительницы. У женщины остаются ещё около двух десятков животных, но и их уже готовы разобрать.
В минувшую субботу, 22 января, популярные тольяттинские паблики буквально взорвала история с переполненной собаками квартирой местной жительницы — женщина одновременно содержала более 100 животных.
Все питомцы жили в антисанитарных условиях и питались мусором и фекалиями с пола. Предположительно, держала их заводчица ради заработка.
Однако теперь у женщины осталось около двух десятков собак, остальных разобрали волонтёры и просто неравнодушные люди из Тольятти, Самары, Ульяновска, Казани и других городов, пишет sova.info со ссылкой на приют Help. По словам новых хозяев, животные находятся в тяжёлом состоянии и нуждаются в лечении.
Напомним, ранее Сиб.фм писал о другой связанной с большим количеством собак проблеме. Стаи бездомных животных в Новосибирске вновь начали беспокоить горожан.
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