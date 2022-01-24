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общество

Водители остановили поток машин ради спасения щенка

Фото Водители остановили поток машин ради спасения щенка
Фото Водители остановили поток машин ради спасения щенка

Фото pixabay.com

Водители синхронно остановились перед испугавшимся щенком, который не мог перейти дорогу.

В Нижегородской области появилась добрая новость: водители в Сормовском районе остановили движение, чтобы спасти испугавшегося щенка. Об этом сообщает сайт «Открытый Нижний» со ссылкой на паблик «Типичный Нижний Новгород».

Инцидент произошёл поздним вечером. Щенок остановился прямо посреди проезжей части и не мог сдвинуться с места из-за плотного трафика. Тогда сразу несколько водителей, не сговариваясь, остановились и начали тормозить другие машины. Одному из героев пришлось выйти из авто, чтобы взять животное на руки и отнести на другую сторону.

В социальных сетях отметили, что этот поступок «по-настоящему человечный». Однако многие расстроились, что никто не решился забрать щенка к себе. Поэтому сейчас его судьба неизвестна.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске стали чаще жаловаться на бродячих собак. Оказалось, что за минувший год на решение данной проблемы потратили более 4 млн рублей.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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