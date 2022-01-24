Жительница Новосибирска заподозрила у себя симптомы «омикрона»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вакцинированная жительница Новосибирска заболела коронавирусом.

Жительница Новосибирска Светлана считает, что заразилась чем-то похожим на штамм коронавируса «омикрон» после вакцинации «ЭпиВакКороной». У женщины заболело горло, голова и «выворачивало кости». Об этом она рассказала «АиФ-Новосибирск».

Светлана рассказала, что болела коронавирусом осенью 2020 года. Всю неделю у женщины была температура около 39 градусов, пропали обоняние и вкус. А в постковидный период она долго страдала от заложенности носа.

Вакцинировалась женщина в мае 2021 года, а через три недели поставила второй компонент. Спустя чуть больше чем полгода женщина решила ревакцинироваться, однако внезапно заболела. После этого от прививки пришлось отказаться.

«На следующий день мне стало хуже, поднялась небольшая температура, 37,6. Я вызвала врача. Специалист послушал меня, посмотрел, померил сатурацию, сказал, что лёгкие чистые, а горло красное. На тот момент я сильно кашляла, у меня пропадал голос. Беспокоил насморк – из носа текло. Ещё я очень сильно чихала», – описывает симптомы женщина.

Вскоре ей пришлось сдавать ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус. Светлана не знает, болеет ли «омикроном», однако считает, что симптомы очень на него похожи.

Напомним, ранее жители Новосибирска рассказали Сиб.фм о том, как перенесли первую вакцинацию от коронавируса и почему решились на вторую, несмотря на сильные побочные эффекты.