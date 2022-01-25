Выходной 23 февраля 2022 года: Минтруд дал разъяснения по поводу нерабочих дней в феврале

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23 февраля, в День защитника Отечества, вся страна отдыхает. Это государственный праздник и выходной день. Накануне предпраздничный рабочий день, 22 февраля, сокращён на один час. Первые длинные выходные в 2022 году будут в марте, а потом ещё четыре раза.

Среда, 23 февраля, будет выходным днём в честь праздника Дня защитника Отечества. Во вторник, 22 февраля, рабочий день сокращён на час. Ещё два сокращённых дня в этом году – 5 марта и 3 ноября. Производственный календарь выходных и праздничных дней на 2022 год утверждён Правительством РФ.

Длинные выходные будут пять раз.

Сначала в марте: отдыхаем с 6 по 8 число.

С 30 апреля по 3 мая – вторые длинные выходные. Следующие майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая.

Летом длинные выходные предстоят с 11 по 13 июня, а потом в ноябре в честь государственного праздника Дня народного единства с 4 по 6 число.

Всего в 2022 году 247 рабочих и 118 выходных дней.

Напомним, 18 января 2022 года премьер-министр страны РФ Михаил Мишустин уже призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу из-за пятой волны коронавируса.