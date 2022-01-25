11 школ в Новосибирской области перевели на дистант

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В связи с неблагоприятной эпидобстановкой шесть школ в Новосибирске и пять на территории в Новосибирской области переведены на дистанционный формат обучения, сообщила руководитель штаба при министерстве образования региона Оксана Василенко.

Учащиеся 1-11 классов шести школ Новосибирска и пяти школ Новосибирской области переведены на дистант в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщила 25 января руководитель штаба при министерстве образования региона Оксана Василенко и опубликовала список 11 закрытых образовательных учреждений.

В него вошли школы № 207, 34, 41, 175, 23 и гимназия № 11 в Новосибирске, а также МКОУ Белоярская СОШ, Областной центр образования, школа в Линёво, Барышевская СШ и МБОУ «Лицей Технополис», расположенные на территории области.

Стоит отметить, что из-за коронавируса очную форму обучения отменили только в последних двух учреждениях, в остальных причиной стали участившиеся случаи ОРВИ.

Напомним, что в некоторых школах из-за ухудшения эпидобстановки также начали вводить дополнительные каникулы до начала февраля.