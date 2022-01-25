В новосибирских школах вводят дополнительные каникулы из-за COVID

Pixabay.com

В школах Новосибирска учеников начали отправлять на удаленку из-за коронавируса. А в некоторых общеобразовательных организациях вводят дополнительные каникулы.

Новосибирских школьников отправляют на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ и COVID-19 среди учеников. В некоторых школах начали вводить дополнительные каникулы для детей. Об этом сообщили СМИ.

«Организовать дополнительные каникулы с 25 января по 2 февраля 2022 года», – говорится в документах на сайте одной из новосибирских школ.

В общеобразовательной организации Новосибирской области «Областной центр образования» в поселке Тулинский приказом администрации школы учеников 1 классов отправили на каникулы до 2 февраля. Остальные школьники будут учиться в дистанционном режиме с 25 января по 31 января, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске сразу несколько школ отправили своих учеников на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ.