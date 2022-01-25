Мэр Анатолий Локоть опроверг слухи о застройке стадиона «Красное знамя» в Новосибирске

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В Новосибирске на аппаратном совещании 25 января обсудили судьбу старой лыжной базы «Красное знамя».

25 января мэр Анатолий Локоть провёл аппаратное совещание с главами районов и руководителями департаментов мэрии. Во время совещания власти обсудили дальнейшую судьбу стадиона «Красное знамя». Анатолий Локоть опроверг слухи, что на месте спортивного объекта построят жилые дома.

Анатолий Локоть рассказал, что жители Заельцовского района беспокоятся по поводу застройки стадиона «Красное знамя». Однако он отметил, что никакого строительства жилых домов на территории стадиона не планируется. Он сохранит статус спортивного объекта.

В связи с этим мэр объяснил, что на месте старой лыжной базы могут построить объекты только спортивного назначения. Также важно сохранить выход из стадиона для лыжников в зелёную зону.

На совещании о планах по благоустройству лыжной базы сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Она рассказала, что объект был построен ещё в 1978 году рядом с Заельцовским бором. В 2012 году его передали в муниципальную школу зимних видов спорта, ею регулярно пользовались для проведения спортивных соревнований.

«Мы понимаем, что наша лыжная база, которая занимает одну тысячу квадратных метров, нуждается в реконструкции. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет денег на реконструкцию собственными средствами. Но проект реконструкции разработан, мы рассматриваем форматы ГЧП и концессии на развитие именно лыжной базы. Но никаких изменений в функционале стадиона мы не предусматриваем», – отметила Анна Терешкова.

Анатолий Локоть также подчеркнул, что за стадионом «Красное знамя» действует статус зоны объектов культуры и спорта до 2030 года, согласно генеральному плану.

«Поэтому никакой жилой застройки не планируется, это спортивный объект», – подчеркнул мэр.

Напомним, на прошедшем аппаратном совещании мэр Анатолий Локоть также поручил усилить контроль за уборкой снега в Новосибирске.