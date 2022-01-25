Мэр Новосибирска Анатолий Локоть показал своё фото в студенчестве

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, Instagram a_lokot

В День студента мэр Анатолий Локоть опубликовал своё фото из студенческих времён в новосибирском вузе.

25 января, в День российского студенчества, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал фото из учебных времён. На снимке будущий глава города ещё студент НЭТИ и комиссар оперативного комсомольского отряда дружинников. Фото он разместил в своих социальных сетях.

«Друзья, поздравляю вас с Днём российского студенчества, с Татьяниным днём! С благодарностью вспоминаю свои студенческие годы – время надежд, открытий, мудрых наставников, верных товарищей», – написал Анатолий Локоть.

В своём поздравлении мэр отметил, что в Новосибирске много талантливой молодёжи, а выпускники наших вузов известны не только в России, но и за её пределами.

Отметим, что Анатолий Локоть окончил НЭТИ в 1981 году, он учился на физико-техническом факультете. Во время учёбы он был комиссаром оперативного комсомольского отряда дружинников своего вуза – вместе с 300 студентами он патрулировал улицы Новосибирска.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть получил почётное звание «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд. Документ о присуждении звания подписал врио губернатора Сергей Сёмка.