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общество

Постковидный синдром обнаружили у каждого третьего новосибирца

Фото Постковидный синдром обнаружили у каждого третьего новосибирца
Фото Постковидный синдром обнаружили у каждого третьего новосибирца

Pixabay.com

Врачи обнаружили постковидный синдром у 28% новосибирцев на углубленной диспансеризации.

Углубленную диспансеризацию прошли более 16 тысяч жителей Новосибирской области, переболевших COVID-19. У 28% из них обнаружили постковидных синдром. Об этом сообщили в региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Жители Новосибирской области стали чаще проходить углубленную диспансеризацию. По сравнению с 2020 годом число обследований выросло на 40 %. В прошлом году диспансеризацию прошли свыше 420 тысяч новосибирцев. Углубленную диспансеризацию прошли также более 16 тысяч человек, переболевших коронавирусом. У каждого третьего из них врачи выявили постковидный синдром.

Основными симптомами постковидного синдрома стала быстрая утомляемость, астения, одышка и обострение хронических паталогий, передает «ФедералПресс».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области за последние сутки выявили более 260 случаев коронавируса.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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