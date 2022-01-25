В Новосибирской области за сутки выявили более 260 случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области выявлен 261 случай заражения COVID-19, сообщил 25 января оперативный штаб. Ранее более 260 заболевших за 24 часа последний раз регистрировали в начале месяца.

Оперативный штаб в Новосибирской области 25 января обновил данные по коронавирусу: за 24 часа в регионе зафиксировали 261 случай заражения и 13 смертей среди заболевших. В числе скончавшихся оказалась 32-летняя женщина.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него были госпитализированы 2 226 человек, в том числе 74 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 252 пациента, из которых 38 подключены к ИВЛ.

Выздоровевшими за сутки признаны 366 жителей, всего тех, кто справился с инфекцией, в области насчитывается 72 816 человек.

Напомним, 24 января в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что к концу недели ожидают всплеск заболеваемости. Впервые за продолжительное время в ведомстве зафиксировали рост числа новых случаев COVID-19.