В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

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Впервые за два месяца в Новосибирской области зафиксировали увеличение случаев COVID-19.

В Новосибирской области отметили рост заболеваемости коронавирусом на 2 % впервые за два месяца. Однако в будущем ожидается значительное увеличение количества заболевших. Об этом на оперативном совещании в правительстве 24 января заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю – 1 725 случаев. Отмечается, что мы получили незначительный рост заболеваемости на 2 процента. Среднесуточный недельный темп прироста составляет 0,25, коэффициент распространения больше единицы, что свидетельствует о напряжённой сложной обстановке с тенденцией к росту», – сообщил он.

Глава ведомства отметил, что за неделю также был увеличен объём пройденных тестов на коронавирус. По сравнению с прошлой неделей прирост составил 8 % (55 тысяч исследований).

О ситуации с коронавирусом высказался и губернатор Андрей Травников. Он отметил, что регион находится на пороге пятой волны COVID-19. Однако на данный момент новые ограничительные меры вводить не планируется. Он отметил, что жителям региона необходимо сконцентрироваться на действующих антиковидных мерах безопасности.

Отметим, что на утро 24 января в Новосибирской области зафиксировано 242 новых случая коронавируса, всего заболевших в регионе – 100 837, в том числе 11 525 – дети. Смерть от COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек, всего умерших за пандемию – 4 540.

Напомним, что в Новосибирской области ожидается резкий рост заболевших из-за «омикрон»-штамма. Однако на данный момент нет официальных подтверждённых случаев с новой мутацией COVID-19.