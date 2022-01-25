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общество

Правозащитник оценил шансы четверых сирот в Новосибирске остаться с бабушкой и дедушкой

Фото Правозащитник оценил шансы четверых сирот в Новосибирске остаться с бабушкой и дедушкой
Фото Правозащитник оценил шансы четверых сирот в Новосибирске остаться с бабушкой и дедушкой

Pixabay.com

В Новосибирске четверо детей остались сиротами. Общественники беспокоятся, что детям не позволят остаться с родственниками.

Известный адвокат Александр Карабанов объяснил Сиб.фм, могут ли дети, потерявшие обоих родителей, остаться жить с бабушкой и дедушкой.

«Оформить опеку достаточно просто, если опекуны психически здоровы и имеют собственное жилье», – заявил Александр Карабанов в беседе с Сиб.фм.

Российский адвокат, правозащитник и председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» прокомментировал ситуацию, в которую попали четверо детей из Новосибирска. Несовершеннолетние потеряли обоих родителей – два года назад у них умерла мать, а сегодня скончался отец. Родительский комитет школы №146 беспокоится, что детям не позволят остаться с бабушкой и дедушкой.

Эксперт объяснил, что у дееспособных 65-летних пенсионеров есть все шансы оформить опеку над внуками. Главные требования органов опеки к опекунам – психическое здоровье и стабильное материальное положение. Кроме того, у них должно быть собственное жилье, где дети могут спать и делать уроки. Поэтому при желании взять опеку над внуками, работоспособные бабушка и дедушка смогут это сделать.

Ранее Сиб.фм писал, что родком собирает деньги семье, в которой четверо детей остались сиротами. Родители учеников школы №146 в Новосибирске беспокоятся, что детям не позволят остаться с родственниками.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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