Пробивается сквозь вакцину: названы пять главных симптомов «омикрона» у привитых россиян

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

Основные симптомы заражения штаммом «омикрон» это: слабость, температура выше 38° С, головные боли. Врачи предупреждают о поражении глаз, COVID-19 может начинаться с конъюнктивита. Зарубежные медики отмечают вялое, расплывчатое и нечёткое мышление пациентов – «мозговой туман».

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция – с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

«В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ:

повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Новый штамм коронавируса в 7 раз заразнее прежних, по данным Роспотребнадзора.

Учёные предупреждали, что вакцины могут быть неэффективны против нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в короне.

Мутировавшие шипы спайк-белка помогают коронавирусу проникать через мембрану клетки человека, где начинается его размножение. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины.

Российские врачи выявили новый симптом – поражение глаз. У многих заражённых «омикрон»-штаммом заболевание начиналось с конъюнктивита.

«Есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.

Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза»,

– рассказал ТАСС генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

А зарубежные медики опасаются влияния «омикрона» на мозг человека. У пациентов в США наблюдался «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление.

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Но человек становится переносчиком инфекции уже в первые сутки после инфицирования.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.