Сумасшедший термометр с температурой -1 удивил новосибирцев

Фото читателя Сиб.фм

В Новосибирске вышедший из строя светофор показал температуру — 1 градус, тогда как в действительности в городе было холоднее на 16 градусов.

Во вторник, 25 января, электронный уличный термометр на Мочищенском шоссе показал температуру -1 градус. На самом деле температура воздуха составляла 15 градусов со знаком минус. По ощущениям — еще холоднее: — 24 градуса.

Фото взбесившегося термометра в редакцию Сиб.фм прислал читатель. По словам мужчины, устройство расположено на въезде в город.

"Вот такой мечтающий о весне градусник. Или градусник из будущего. Спасибо ему за хорошее настроение, которое появилось у всего автобуса", — поделился сибиряк.

Мужчина не смог уточнить, показывал ли термометр ранее правильную погоду. Но стоило прибору выйти из строя, как он сразу оказался в центре внимания.

Напомним, по данным синоптиков морозная погода в Новосибирске задержится до конца января. Самыми холодными днями будут 25 и 26 января – ночные температуры опустятся до -23 градусов, а после их сменит резкое потепление до -4 градусов.