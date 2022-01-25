Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам

Фото Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам
Фото Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам

Фото minutkapozitiva.ru

Именины Татьян празднуют 25 января в честь христианской мученицы святой Татьяны. Но в России Татьянин день считается праздником студенчества. В традициях студенчества не открывать учебники и конспекты в этот день. Вместо учёбы – прикольные поздравления и пожелания удачи на экзаменах и зачётах.

В праздничный день, 25 января, все Татьяны принимают поздравления с днём ангела от коллег, родственников, друзей и подруг. Добрые, остроумные, красивые открытки и поздравления Татьянам для WhatsApp – в материале Сиб.фм.

Фото Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам 2


В 1755 году в этот день был открыт Московский университет. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей всех студентов. В 2006 году День российского студенчества был объявлен общегосударственным праздником.

В ночь на 25 января каждый учащийся выходит на балкон с зачётной книжкой. Открывает её и кричит: «Удача, приди!». Это гарантирует отличные оценки до следующего Дня студентов.

В этот день студентам нельзя оставаться в одиночестве, надо обязательно присоединиться к большой компании. В общежитиях устраивают студенческие капустники.

Фото Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам 3

Прикольные пожелания студенту в стихах:

С Днём студента поздравляю,
Добрых преподов желаю.
Пусть учёба спорится
И халява ловится!

Фото Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам 4

Желаем всем студентам
Ни пуха, ни пера.
Зачётов автоматом,
Экзамен – без «хвоста».
Пусть повезёт сегодня
В Татьянин светлый день,
Фортуна вас полюбит,
Уйдут тоска и лень.

Фото Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам 5

В Татьянин день тебе желаю
Побед в учёбе и любви.
Со всей душою поздравляю!
Побольше ешь, гуляй и спи!

Напомним, какого числа в 2022 году День влюблённых.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

студенты
праздники
поздравления
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18779
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10497
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9526
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9260
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8747
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7860
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6560
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей