Татьянин день 25 января – как правильно поздравлять Татьян, прикольные пожелания студентам

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Именины Татьян празднуют 25 января в честь христианской мученицы святой Татьяны. Но в России Татьянин день считается праздником студенчества. В традициях студенчества не открывать учебники и конспекты в этот день. Вместо учёбы – прикольные поздравления и пожелания удачи на экзаменах и зачётах.
В праздничный день, 25 января, все Татьяны принимают поздравления с днём ангела от коллег, родственников, друзей и подруг. Добрые, остроумные, красивые открытки и поздравления Татьянам для WhatsApp – в материале Сиб.фм.
В 1755 году в этот день был открыт Московский университет. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей всех студентов. В 2006 году День российского студенчества был объявлен общегосударственным праздником.
В ночь на 25 января каждый учащийся выходит на балкон с зачётной книжкой. Открывает её и кричит: «Удача, приди!». Это гарантирует отличные оценки до следующего Дня студентов.
В этот день студентам нельзя оставаться в одиночестве, надо обязательно присоединиться к большой компании. В общежитиях устраивают студенческие капустники.
Прикольные пожелания студенту в стихах:
С Днём студента поздравляю,
Добрых преподов желаю.
Пусть учёба спорится
И халява ловится!
Желаем всем студентам
Ни пуха, ни пера.
Зачётов автоматом,
Экзамен – без «хвоста».
Пусть повезёт сегодня
В Татьянин светлый день,
Фортуна вас полюбит,
Уйдут тоска и лень.
В Татьянин день тебе желаю
Побед в учёбе и любви.
Со всей душою поздравляю!
Побольше ешь, гуляй и спи!
Напомним, какого числа в 2022 году День влюблённых.
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