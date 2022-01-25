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Новосибирский учёный Седых спрогнозировал всплеск омикрона в феврале

Фото Новосибирский учёный Седых спрогнозировал всплеск омикрона в феврале
Фото Новосибирский учёный Седых спрогнозировал всплеск омикрона в феврале

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ожидается всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в середине февраля 2022 года.

В Новосибирской области прогнозируют всплеск заболеваемости в феврале 2022 года из-за «омикрона». Об этом заявил «АиФ-Новосибирск» научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Седых.

«Я думаю, что в России на пике будет 500 тысяч заболевших в день – к середине-концу февраля. Как будет в Новосибирской области, невозможно угадать. Но я бы ожидал больше, чем было в конце 2020 года и на пике «дельты»: как минимум – в два раза, как максимум – в десять. Я сужу по тому, какие пики создал «омикрон» в Германии, Америке, Франции», – отметил учёный.

По мнению Сергея Седых, рост заболеваемости должен начаться примерно с 15 февраля. По неизвестной для учёного причине увеличения новых случаев COVID-19 ещё не произошло. Однако он уверен, что в следующем месте это произойдёт наверняка.

«В Новосибирске работают аэропорт и железнодорожный вокзал, автомобильное сообщение открыто. Люди приезжают, распространяют вирус», – объяснил Седых.

Напомним, что в Новосибирской области впервые за два месяца зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 2 %.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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