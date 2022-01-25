«Упал и встал только в больнице»: переболевшие ковидом новосибирцы рассказали о странных обмороках после выздоровления

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После ковида многие замечают искажение восприятия запахов, слабость и повышенную утомляемость, но встречаются и более редкие последствия, в том числе необычные, не пробиваемые нашатырём обмороки. Сиб.фм поговорил с новосибирцами, которые спустя месяцы после выздоровления от коронавируса теряли сознание и приходили в себя уже в больнице.

Виктор, 63 года

Житель Новосибирска Виктор переболел коронавирусом в октябре 2021 года. Инфекция протекала тяжело, потребовалась госпитализация. Затем было продолжительное восстановление.

В итоге мужчина оправился и чувствовал себя нормально, но буквально месяц назад внезапно снова попал в больницу.

«Случилась беда: головокружение, рвота, всё поплыло. После этого я упал и встал только в больнице», — рассказал он.

Потерю сознания Виктор связал с перенесённым ковидом, поскольку наблюдался у врачей (кардиологов и неврологов), и они не смогли сказать, что в организме могло спровоцировать такую реакцию.

Чтобы это выяснить, мужчине рекомендовали обратиться к сурдологу — врачу, который занимается проблемами слуха, так как проблема может крыться в отолитах, которые являются частью отвечающего за равновесие вестибулярного аппарата.

Однако сурдолог направил Виктора к отоневрологу. Медик пояснил, что если приступ повторится, только врач этого профиля сможет определить причину и даже избавить от неё.

До отоневролога мужчина не дошёл, обмороков больше не было.

Ольга, 45 лет

Как и Виктор, Ольга перенесла ковид в тяжёлой форме, но раньше, летом 2020 года. КТ показало 8-процентное поражение лёгких. Женщина говорит, что характерных симптомов заражения у неё не было, поэтому сначала даже думала на невралгию.

Почти месяц сибирячка провела в лежачем состоянии, а после выздоровления долго восстанавливалась. Как раньше она не чувствует себя до сих пор: нет прежней энергии, бодрости и физических сил.

На протяжении последнего года обмороки случались неоднократно, но самый тяжёлый был 31 декабря. Так же, как и 4 Виктора, у женщины появилась рвота.

«Сначала почувствовала лёгкое головокружение. Затем оно начало нарастать и стало таким тяжёлым, что я сразу легла на пол, чтобы избежать падения. В процессе вызвала скорую, позвонила мужу. Это был не тот обморок, когда ты отключился, тебе поднесли нашатырь, а потом ты очнулся. Он был затяжной, и головокружение мучительное. На нашатырь я не реагировала», — рассказала она.

В тот же день, когда симптомы головокружения были сняты, Ольгу выписали. Затем она обратилась к неврологу.

Врач выписал на 1,5 месяца таблетки от головокружения, рекомендовал пить магний В6, витамины и антиоксидантное средство для сосудов.

«Это не курс лечения, а курс поддержания, скорее, — отметила сибирячка. — Паника, страх и опасения за самочувствие никуда не делись. Я переживаю, боюсь, в жизни ограничена. За руль боюсь садиться и работать. Слабость осталась, и голова тяжёлая до сих пор».

Невролог рекомендовал Ольге обратиться к отоневрологу, но у него женщина ещё не была. По её словам, у этого специалиста консультировались знакомые, которые столкнулись с аналогичным последствием ковида, и их направили к сурдологу.

Комментарии врачей

По словам заведующего отделением неврологии и реабилитации сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Игоря Пономарёва, подобные реакции организма после COVID-19 носят индивидуальный характер, а обратиться при их появлении в первую очередь стоит к терапевту.

«Этот симптом не описан как характерный для постковидных осложнений и почти на 100 % не является новым осложнением. Данным людям нужно обязательно проконсультироваться у терапевта. Заочно лечить синкопальные состояния, без учёта возраста, анамнеза и других факторов, невозможно даже и без связи с ковидом. Приходить на приём терапевта желательно с дневником контроля артериального давления и указанием конкретных сроков послековидного состояния», — пояснил специалист.

Невролог, отоневролог и рефлексотерапевт Вера Поддубнякова из центра семейной медицины «Здравица» считает, что данную проблему должен рассматривать невролог.

В целом неврологические симптомы после ковида встречаются часто, отметила врач. Речь о предобморочном состоянии и головокружении, нарушениях сна, тревожности, депрессии, упадке сил, ухудшении памяти, онемении в конечностях.

Единого анализа, который позволил бы обнаружить проблему, нет. Выводы можно делать только исходя из клинического осмотра пациента, подчеркнула Поддубнякова.

«Но хотя бы ОАК (общий анализ крови. — Прим.ред.) должен быть свежим. Лечение так же назначается исходя из конкретных симптомов и на основании осмотра», — подытожила врач.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом необычном последствии коронавируса — так называемой «ковидной аллергии».