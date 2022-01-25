В Красноярске 467 классов закрыли на карантин из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова

467 классов в 90 школах Красноярска закрыли на карантин после выявления коронавируса у учащихся и педагогов, сообщили 25 января в городском управлении образования.

Сотни классов в Красноярске отправили на карантин после выявления коронавируса у учащихся и педагогов, пишет «Проспект Мира» со ссылкой на городское управление образования.

Всего закрыты 467 классов в 90 школах, но учебный процесс не приостановлен, а продолжается удалённо.

Число школьников с подтверждённым COVID-19 составляет 0,4 % от общего количества заболевших.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области из-за коронавируса полностью перевели на дистант две школы.