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В Новосибирске таксист задержан по делу об убийстве 27-летнего пассажира в Первомайке

Фото В Новосибирске таксист задержан по делу об убийстве 27-летнего пассажира в Первомайке
Фото В Новосибирске таксист задержан по делу об убийстве 27-летнего пассажира в Первомайке

Фото пресс-службы СК России по Новосибирской области

Водителя такси в Новосибирске обвиняют в убийстве 27-летнего пассажира в Первомайском районе. Мужчина задержан, суд 25 января определит ему меру пресечения, сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

В Новосибирске водителя такси обвиняют в убийстве пассажира, сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

По версии следствия, ночью 24 января 2022 года 41-летний автомобилист прибыл по вызову на улицу Одоевского и забрал двоих пассажиров — молодого человека и девушку, которым нужно было добраться до Твардовского.

Во время поездки между пассажиром и водителем возник конфликт. Машина припарковалась возле остановки общественного транспорта «Разъезд Иня», таксист вышел из машины и нанёс молодому человеку ножевые удары, от которых тот скончался на месте. Сидевшая на заднем сиденье девушка стала свидетельницей произошедшего.

Прибывшие к остановке в Первомайском районе сотрудники полиции задержали водителя и доставили в следственный отдел. В результате мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. 25 января суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о случае, когда пассажир ударил таксиста ножом. Он также произошёл в Новосибирске, на территории Кировского района. Водитель выжил, но получил тяжёлые травмы. Нападавший с места преступления скрылся.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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убийство
Новосибирск
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