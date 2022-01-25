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В Новосибирске умер экс-глава управления спорта мэрии Юрий Кабанов

Фото В Новосибирске умер экс-глава управления спорта мэрии Юрий Кабанов
Фото В Новосибирске умер экс-глава управления спорта мэрии Юрий Кабанов

Фото с сайта novosib-sport.ru

В Новосибирске после продолжительной болезни умер бывший глава управления спорта мэрии Юрий Кабанов.

В ночь с 24 на 25 января в Новосибирске скончался руководитель управления физкультуры и спорта мэрии Юрий Кабанов. Как говорится на сайте Управления физической культуры и спорта городской администрации, он умер после продолжительной болезни в возрасте 66 лет.

Юрий Кабанов окончил Куйбышевское педагогическое училище в 1975 году, после он работал преподавателем физкультуры в школах Новосибирска. Параллельно мужчина начал карьеру хоккейного тренера в ДЮСШ Заельцовского района. В 1984 году он стал председателем районного спортивного комитета. В 1987 году перешёл в комитет по физической культуре и спорту мэрии: начинал с должности первого заместителя, а потом стал руководителем.

По предварительной версии, Юрий Кабанов умер после продолжительной борьбы с раком, которым он болел последние несколько лет. Время и место прощания с известным новосибирским тренером сообщат заранее.

Напомним, недавно в Новосибирске скончался известный тренер по киокушинкай карате Юрий Карманов. Он преподавал детям в Каргате, однако воспитанники приезжали к нему из соседних сёл и деревень.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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