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В Новосибирске водитель Renault Sandero проехал по велодорожке на Михайловской набережной

Фото В Новосибирске водитель Renault Sandero проехал по велодорожке на Михайловской набережной
Фото В Новосибирске водитель Renault Sandero проехал по велодорожке на Михайловской набережной

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске пожаловались на водителя, который нарушил ПДД, заехав на велодорожку на Михайловской набережной.

Очевидцы опубликовали видео с автомобилем Renault Sandero, который проехал по велодорожке с включённой аварийкой. Запись с нарушителем выложили в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошёл поздним вечером 24 января. На кадрах видно, что автомобиль проезжает по велодорожке с включёнными аварийными огнями. Гуляющие по набережной новосибирцы удивились происходящему.

В комментариях под видеозаписью пользователи соцсети вступились за водителя Renault Sandero. Они написали, что водитель мог нарушить ПДД, так как ему нужно было подвезти оборудование или продукты к киоскам, не по ступенькам же относить их.

«Этот водитель работает возле ледяных горок в кафе, как ему нужно доставлять продукты?», «Там люди работают, и надо иногда подъехать к месту. Едет с аварийкой. Что тут криминального?», «Там предусмотрен заезд и выезд для авто. Но делать это можно либо рано утром, либо вечером», – написали комментаторы.

Напомним, ранее в Новосибирске произошла смертельная авария на Бердском шоссе. Спасателям пришлось разрезать крышу автомобиля, чтобы достать погибшего.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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