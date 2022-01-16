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В Новосибирске спасатели разрезали крышу Jeep и достали погибшего водителя

Фото В Новосибирске спасатели разрезали крышу Jeep и достали погибшего водителя
Фото В Новосибирске спасатели разрезали крышу Jeep и достали погибшего водителя

Фото из группы «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Новосибирским спасателям пришлось разрезать крышу машины после аварии, чтобы вытащить тело водителя.

15 января стало известно о смертельной аварии на Бердском шоссе: водитель Jeep не справился с управлением, в результате чего налетел на снежный вал, и машина перевернулась.

Пассажиры автомобиля — жена и дочь мужчины, находившегося за рулём — не пострадали и смогли выбраться самостоятельно до прибытия спасателей.

Мужчина же погиб на месте, и чтобы вытащить его из автомобиля, было необходимо использовать специальное оборудование.

Фото В Новосибирске спасатели разрезали крышу Jeep и достали погибшего водителя 2

Фото В Новосибирске спасатели разрезали крышу Jeep и достали погибшего водителя 3

Спасателям понадобилось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент: с его помощью они разрезали часть крыши, и только после этого смогли извлечь из машины тело погибшего водителя. Его передали бригаде врачей скорой помощи. Также пришлось отключить аккумулятор автомобиля.

Для проведения операции понадобилось чуть меньше часа.

Утром 16 января стало известно об ещё одном смертельном ДТП: в Октябрьском районе столкнулись автобус №18 и машина марки Honda. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб, а двое пассажирок автобуса доставлены в больницу.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
спасатели
авария, дтп
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