Водитель Honda погиб в ДТП с автобусом №18 в Новосибирске

Фото предоставлено ГиБДД Новосибирской области
После столкновения двоих пассажиров автобуса доставили в больницу, а водитель автомобиля скончался на месте.
Утром 16 января в Октябрьском районе столкнулись автобус №18 и легковой автомобиль Honda CR-V. Известно, что столкновение произошло напротив дома 199/2 по улице Выборная. Honda под управлением водителя 1990 года рождения двигалась со стороны улицы Шмакова в сторону улицы Пролетарская. Автобус маршрута №18, который вёл водитель 1993 года рождения, двигался во встречном направлении.
Как сообщает ГИБДД Новосибирской области, в результате аварии водитель Honda получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё двух женщин 1987 и 1982 гг., которые были пассажирками автобуса, доставили в медучреждение для обследования.
В текущее время на месте происшествия работает экипаж ГИБДД, полные обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, вечером 15 января в Ленинском районе столкнулись КАМАЗ и Honda Fit. В результате аварии пострадала четырёхлетняя девочка, а также ещё две пассажирки автомобиля. После ДТП их доставили в больницу.
Этим же вечером в Кировском районе столкнулись трамвай и легковая машина. По предварительным данным, пострадавших нет.
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