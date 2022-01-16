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Водитель Honda погиб в ДТП с автобусом №18 в Новосибирске

Фото Водитель Honda погиб в ДТП с автобусом №18 в Новосибирске
Фото Водитель Honda погиб в ДТП с автобусом №18 в Новосибирске

Фото предоставлено ГиБДД Новосибирской области

После столкновения двоих пассажиров автобуса доставили в больницу, а водитель автомобиля скончался на месте.

Фото Водитель Honda погиб в ДТП с автобусом №18 в Новосибирске 2

Утром 16 января в Октябрьском районе столкнулись автобус №18 и легковой автомобиль Honda CR-V. Известно, что столкновение произошло напротив дома 199/2 по улице Выборная. Honda под управлением водителя 1990 года рождения двигалась со стороны улицы Шмакова в сторону улицы Пролетарская. Автобус маршрута №18, который вёл водитель 1993 года рождения, двигался во встречном направлении.

Как сообщает ГИБДД Новосибирской области, в результате аварии водитель Honda получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё двух женщин 1987 и 1982 гг., которые были пассажирками автобуса, доставили в медучреждение для обследования.

Фото Водитель Honda погиб в ДТП с автобусом №18 в Новосибирске 3

В текущее время на месте происшествия работает экипаж ГИБДД, полные обстоятельства аварии выясняются.

Фото Водитель Honda погиб в ДТП с автобусом №18 в Новосибирске 4

Напомним, вечером 15 января в Ленинском районе столкнулись КАМАЗ и Honda Fit. В результате аварии пострадала четырёхлетняя девочка, а также ещё две пассажирки автомобиля. После ДТП их доставили в больницу.

Этим же вечером в Кировском районе столкнулись трамвай и легковая машина. По предварительным данным, пострадавших нет.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
автобус
водитель погиб
авария, дтп
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