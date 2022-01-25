В Новосибирске выброшенный на мороз щенок получил отёк мозга

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В Новосибирске ветеринары спасают выброшенного на мороз щенка.

Четверых замёрзших насмерть щенков обнаружила в лесу в микрорайоне Родники жительница Новосибирска. Однако среди выброшенных на мороз малышей оказалась счастливица – похожая на хаски девочка подавала слабые признаки жизни. Сибирячка попыталась спасти найдёныша.

Как рассказала Сиб.фм волонтёр Первого городского приюта Ирина Лапина, щенки были обнаружены 24 января. Через третьи руки животное оказалось в Первом городском приюте.

«Мы сразу же отвезли её к ветеринару, но не предполагали, что состояние настолько критическое. Скажу честно, врачи дают неблагоприятные прогнозы. У неё крайняя степень переохлаждения и истощения, температура не определяется, судороги. Она ест, шевелится, взгляд осознанный, но она уже не такая активная. Ветеринар зафиксировал отёк мозга. Возможно, если она выживет, то с некоторой отсталостью», – рассказывает Ирина.

В приюте шокированы поведением «хозяев» щенков, которые намеренно обрекли их «на страшную и мучительную смерть». Владельцы приюта призывают стерилизовать своих домашних питомцев, чтобы не идти на подобные меры.

«С каждым годом мы наблюдаем, что таких случаев, случаев жестокого обращения с животными, происходит всё больше. Люди всё более безответственно относятся к животным, несмотря на то, что есть возможность стерилизации. Я этого просто не понимаю», – высказалась волонтёр.

Напомним, что это не первый подобный случай жестокого обращения с животными в Новосибирске. Недавно сибирячка обнаружила на улице собаку, которая попала в капкан. Животному пришлось ампутировать лапу, теперь женщина ищет деньги на операцию и восстановление пса. Она предполагает, что расставить опасные капканы могли догхантеры.