Заммэра Новосибирска Терешкова прокомментировала скандальный дизайн новогодней столицы

Фото: Instagram @tereshkova_anna, Instagram @melekhovifilurin, коллаж Сиб.фм

Дизайн и логотип проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» ещё не утверждён, он будет согласован после разработки главного символа — снежинки, сообщила 25 января вице-мэр Анна Терешкова.

В минувший понедельник, 24 января, брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин» представило в Instagram логотип и айдентику проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Было заявлено, что работа велась совместно с мэрией и дизайн уже утверждён.

Однако 25 января заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова заявила, что об утверждении речи не было.

«Друзья, хочу пояснить, что дизайн проекта новогодней столицы России ещё не утверждён. Окончательное согласование он получит после разработки снежинки — главного символа проекта», — написала она в своём Instagram.

По словам заместителя мэра, с дизайном определятся только после того, как в Новосибирске завершится конкурс на создание снежинки, о котором после новогодних праздников объявил глава города Анатолий Локоть.

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Напомним, что Сиб.фм писал об этом конкурсе. Узнать о нём подробнее можно в материале по ссылке.