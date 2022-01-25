Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Заммэра Новосибирска Терешкова прокомментировала скандальный дизайн новогодней столицы

Фото Заммэра Новосибирска Терешкова прокомментировала скандальный дизайн новогодней столицы
Фото Заммэра Новосибирска Терешкова прокомментировала скандальный дизайн новогодней столицы

Фото: Instagram @tereshkova_anna, Instagram @melekhovifilurin, коллаж Сиб.фм

Дизайн и логотип проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» ещё не утверждён, он будет согласован после разработки главного символа — снежинки, сообщила 25 января вице-мэр Анна Терешкова.

В минувший понедельник, 24 января, брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин» представило в Instagram логотип и айдентику проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Было заявлено, что работа велась совместно с мэрией и дизайн уже утверждён.

Фото Заммэра Новосибирска Терешкова прокомментировала скандальный дизайн новогодней столицы 2

Однако 25 января заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова заявила, что об утверждении речи не было.

«Друзья, хочу пояснить, что дизайн проекта новогодней столицы России ещё не утверждён. Окончательное согласование он получит после разработки снежинки — главного символа проекта», — написала она в своём Instagram.

По словам заместителя мэра, с дизайном определятся только после того, как в Новосибирске завершится конкурс на создание снежинки, о котором после новогодних праздников объявил глава города Анатолий Локоть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Терешкова (@tereshkova_anna)

Напомним, что Сиб.фм писал об этом конкурсе. Узнать о нём подробнее можно в материале по ссылке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19155
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10604
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9612
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9348
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8838
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7909
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6602
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей