Женщина убила сожителя из-за «ласковых» слов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Женщина поссорилась со своим сожителем из-за «нежного отношения» к ней.

В Кузбассе дошло до суда уголовное дело в отношении 57-летней женщины. Её обвиняют в убийстве сожителя, причина – «чрезмерно нежное отношение» к ней. Об этом сообщает сайт «Сiбдепо» со ссылкой на СУ СК России по Кемеровской области.

«В октябре прошлого года обвиняемая с сожителем распивали спиртное у себя в доме. Женщине не нравилось, по её мнению, чрезмерно нежное отношение к ней 47-летнего сожителя. Она разозлилась, когда во время употребления горячительных напитков мужчина в очередной раз обратился к ней с ласковым словом, нанесла ему ножевое ранение в шею», – рассказали в ведомстве.

После этого женщина обратилась к соседям и попросила вызвать скорую помощь – медики смогли только зафиксировать смерть мужчины.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину она признала полностью, а психиатрическая экспертиза показала, что сибирячка в момент преступления была в здравом уме и осознавала происходящее.

Следователи завершили расследование уголовного дела, оно вместе с доказательной базой было передано в суд.

Напомним, ранее в Новосибирске пьяный мужчина убил своего знакомого несколькими ударами ножом в шею.