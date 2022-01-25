Жители Новосибирска до 7 февраля выберут талисман новогодней столицы России

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Новосибирцы выбирают талисман новогодней столицы России. Пока в голосовании лидирует орангутан Бату.

Новосибирск станет новогодней столицей России в этом году. До 7 февраля горожанам предстоит определиться с выбором талисмана города. Пока в голосовании на сайте мэрии лидирует орангутан Бату.

Новосибирцам предложили самим выбрать символ новогодней столицы России. Голосование проводится на сайте мэрии, а выбрать можно одно из пяти животных. Кандидатами в символы новогодней столицы стали звери, обитающие в новосибирском зоопарке: белый медвежонок Шилка, манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саяна и орангутан Бату. Предположительно, это самые популярные животные у посетителей зоопарка, именно поэтому кто-то из них станет талисманом новогоднего Новосибирска.

На муниципальном портале больше всего голосов у орангутана Бату – 33%, второе место у манула Айши – 24%, третье у белого медвежонка Шилки – 19%.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы возмутились дизайн-проектом новогодней столицы России. Сами разработчики дизайна ответили, что гордятся своей работой.