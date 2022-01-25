В Новосибирске разработчики логотипа новогодней столицы России ответили на критику жителей

Фото из Instagram @melekhovifilurin, коллаж Сиб.фм

Жители Новосибирска раскритиковали логотип и айдентику проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Предложенный дизайнерами визуал абсолютно не ассоциируется с городом и имеет крайне неудачное цветовое решение, заявили горожане. В брендинговом агентстве «Мелехов и Филюрин» ответили на замечания.

Логотип и айдентика проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», разработанные брендинговым агентством «Мелехов и Филюрин», второй день обсуждаются горожанами в социальных сетях. Сиб.фм изучил комментарии и не нашёл практически ни одного положительного.

«Смотреть на это невозможно»

Судя по отзывам, больше всего новосибирцам не понравилось выбранное дизайнерами цветовое решение. Насчёт него горожане высказывались особенно активно.

«Никогда не видела столь отвратительного сочетания цветов. Аж глаза заболели»; «Ладно дизайн, но цвета — глаз выколи, аж слёзы на глаза наворачиваются, смотреть на это невозможно»; «Цветовое решение не самое удачное», — написали пользователи в паблике «Инцидент в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

Многие остались недовольны необычной формой снежинки, которая, по задумке авторов, должна отсылать к авангарду и вызывать ассоциации с городом.

«Это авангард? Особый новосибирский стиль? Серьёзно?» — удивился один из горожан.

Нашлись и те, кого работа дизайнеров не устроила полностью.

«Жесть... Что это?!»; «Ужасно всё»; «Это шутка?»; «Какой ужас!»; «Кошмар»; «Ужас, ребят. Позор, реально», — раскритиковали труды сотрудников агентства комментаторы.

Для подсчёта положительных отзывов хватит пальцев одной руки. Любопытно, что их авторы не уточняли, что конкретно им понравилось, а выражали одобрение с помощью эмодзи.

«Горжусь, что город решил использовать этот вариант»

Директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко в разговоре с журналистом Сиб.фм объяснил, что дизайнерами было предложено на выбор три варианта новогодней айдентики, и один из них новосибирцы уже могли наблюдать на улицах.

«Такой синий, с открыточной графикой. Весь город им был завешан [в декабре]», — уточнил он.

Ещё один вариант, по словам представителя агентства, только ждёт своего часа, представлен нигде не был. Использует ли его в итоге заказчик, пока неизвестно.

Что касается взбудоражившего интернет красно-зелёного варианта с авангардной звёздочкой, теперь он тоже встречается в городе, на некоторых digital-экранах, и директор по развитию этим гордится.

«Я, например, вообще горжусь тем, что город решил использовать этот вариант», — подытожил Томко, отметив, что проект по разработке новогодней айдентики был сложным и создавался на протяжении нескольких месяцев, проходя обсуждения и показы.



Напомним, в агентстве «Мелехов и Филюрин» заявили, что логотип и айдентика проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» уже официально утверждены. Об этом было сказано в комментариях к публикации, где и была 24 января презентована работа дизайнеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЕЛЕХОВ И ФИЛЮРИН | БРЕНДИНГ (@melekhovifilurin)

Однако вице-мэр Анна Терешкова данный факт опровергла. Она пояснила, что дизайн проекта будет утверждён только после разработки его главного символа — снежинки.

Пока в Новосибирске проходит конкурс на создание снежинки, подвести итоги рассчитывают ко Дню города, который отмечается в третье воскресенье июня. Следовательно, в ближайшем будущем решения по айдентике ждать не стоит. Почему красно-зелёный дизайн начал появляться на экранах в городе, неизвестно.