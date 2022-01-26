Тренировочный зал на новой ледовой арене подключён к отоплению

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Универсальный тренировочный зал многофункциональной ледовой арены для командных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола) подключён к отоплению.

Поэтапное подключение к отоплению на ледовой арене ведётся с декабря 2021 года. Сначала тепло было запущено на индивидуальный тепловой пункт, затем была подключена малая тренировочная арена, теперь и универсальный тренировочный зал площадью более 2 тысяч кв. м. Это позволит приступить к отделочным работам в ближайшее время.

По данным министерства строительства Новосибирской области, на здании основной арены продолжаются кровельные работы, на двух малых аренах эти работы уже завершаются. Кроме того, на основной арене смонтирован каркас уникальных витражей, ведётся его остекление. На малых аренах витражи уже смонтированы. Продолжаются работы по установке систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем, заканчивается монтаж перегородок и заливка полов.

Строительные работы ведутся под контролем министерства строительства региона.

По проекту многофункциональной ледовой арены будет возведено здание ЛДС и обустроены подъездные пути к спорткомплексу, построены станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструированы автомобильная дорога по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус», а также благоустройство прилегающей территории.

Для справки: строительство многофункциональной ледовой арены проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На ней состоятся матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс арены общей площадью 55 тыс. кв. м включает в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Здесь планируются разместить спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.