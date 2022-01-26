20 млрд рублей на ремонт теплотрасс: Правительство РФ одобрило переход Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото с сайтов Правительства РФ и sibgenco.online

Переход Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения одобрен Правительством РФ. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 24 января 2022 года. Новая экономическая модель даёт возможность Сибирской генерирующей компании (СГК) вложить 20,5 млрд рублей (без НДС) в обновление ветхих теплосетей Новосибирска. Уже в 2022 году объёмы ремонта возрастут на 336 %.

Износ теплосетей Новосибирска можно назвать критическим: более 72 % теплосетей города старше 25 лет. Начало отопительного сезона осенью 2021 года сопровождалось прорывами труб и аварийными отключениями от тепла целых кварталов. В 2021 году только 2 км обветшалых теплосетей были заменены участками, объёмы аварийного ремонта – 30 км. А всего в городе требуется менять 250 км теплосетей.

Новосибирск занимает 78-е место среди 83 административных центров субъектов РФ по доле теплосетей, нуждающихся в замене (70,4 %), и последнее 83-е место по доле перекладки сетей от протяжённости сетей, нуждающихся в перекладке (0,36 %). Таковы данные общероссийского статистического сборника «Тарифы и цены ЖКХ».

Ранее сообщалось, что переход Новосибирска в ценовую зону может произойти 1 июля 2022 года, уже в январе этот шаг получил одобрение Правительства РФ.

Переход на новую экономическую модель даёт старт масштабной модернизации теплосетей города. В ближайшие 10 лет СГК планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения города Новосибирска не менее 20,5 млрд рублей без НДС. Для сравнения: уровень годовых инвестиций теплосети в Новосибирские обычно составлял 400-500 миллионов рублей в год.

«Примерно две трети от 20,5 миллиарда рублей будет инвестировано в теплосетевое хозяйство уже в первые пять лет. В ближайшее время представим горожанам подробную программу работ на 2022 год и на десятилетнюю перспективу.

Мы смотрим на это как на взятые перед жителями города обязательства. В 2022 году мы увеличим программу обновления тепловых сетей на 336 процентов

– с 2,75 километра в 2021 году до 12 километров», – сообщил Андрей Колмаков, заместитель генерального директора СГК – директор Новосибирского филиала СГК.

В целом за период действия программы энергетики планируют реконструировать 105 км теплосетей. Колмаков подчеркнул, что энергетики понимают, какие неудобства доставят водителям и пешеходам разрытые в период ремонтов улицы и дороги, поэтому постараются вместе с администрацией города организовывать работы с минимально возможными сроками.

С переходом на новую экономическую модель энергетики планируют начать программу опережающих инвестиций.

«Программа опережающих инвестиций — это своего рода ипотека для тепловых сетей. Производится сейчас и сразу большой объём замены сетей.

Самые изношенные сети обновляются, а горожане получают улучшение качества и платят в рассрочку 10 лет. Пик инвестиций придётся на первые 2-3 года программы, чтобы был эффект. Нам очень важно, чтобы люди почувствовали, что ситуация меняется уже в 2023–2024 году», – пояснял ранее гендиректор СГК Герман Мустафин.

Предполагается, что при переходе Новосибирска в ценовую зону тарифы на тепло ежегодно будут увеличиваться по формуле: индекс потребительских цен (ИПЦ, то есть инфляция) +2,9 %. ИПЦ на 2022 год был запланирован на уровне 4,3 %, тогда тариф увеличится на 4,3 %, плюс 2,9 %, итого 7,2 %. В абсолютных цифрах цена за гигакалорию в 2022 году должна составить 1614,4 рубля, что по-прежнему будет самым низким тарифом среди городов-миллионников.

Ранее решениями Правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения отнесён 31 город России, в том числе Красноярск, Барнаул, Ульяновск, Оренбург, Пенза, Самара, Чебоксары, Владимир, Прокопьевск, Бийск. В Красноярске раньше нормой капитального ремонта была модернизация 1,5-2 км тепловых сетей в год, после перехода в ценовую зону объём ремонтов в 2020 году увеличился до 34 км сетей, а в 2021-м – почти в 2 раза.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее поддержал план энергетиков.

Губернатор Андрей Травников. Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

«Переход на альтернативную котельную, новую ценовую модель приведёт к умеренному росту тарифа. Набор мер, которые будут действовать со следующего года, и СГК это подтверждает, позволит значительно увеличить объём замены изношенных сетей.

Это поможет предотвратить многочисленные прорывы и аварии,

которые мы наблюдаем в последние годы», – считает Андрей Травников.

Все обязательства, которые возьмёт на себя СГК при принятии программы опережающих инвестиций, будут закреплены в схеме теплоснабжения города и в соглашении о реализации схемы теплоснабжения, а исполнение будет на контроле Минэнерго РФ и региональных властей.

«Наши ремонтные программы находятся под контролем не только органов власти, но и общественности, – добавляет Андрей Колмаков. – Новосибирцы имеют право знать, куда и на что идут их деньги. Будем, как и ранее, регулярно информировать жителей о мероприятиях в теплосетевом хозяйстве».