20 тысяч жителей Новосибирской области начали получать новые выплаты от ПФР

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

До конца января жители Новосибирской области получат выплату мер соцподдержки.

С 1 января 2022 года социальная защита передала выплаты Пенсионному фонду России, которые получат более 2 млн россиян, из них 20 тысяч – жители Новосибирской области. Как сообщили на сайте городской администрации, граждане начали получать выплаты за январь.

«До конца января отделение ПФР по Новосибирской области произведёт выплату мер социальной поддержки, принятых от органов социальной защиты населения. Выплаты получат около 20 тысяч жителей нашего региона. Выплата осуществляется через «Почту России» и кредитные организации», – сообщили в региональном отделении ПФР.

Данные выплаты коснутся нескольких категорий граждан: семьи с детьми; семьи военных и сотрудников силовых ведомств; люди, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные жертвы политических репрессий; инвалиды, владеющие транспортным средством. Ознакомиться подробнее с мерами социальной поддержки для отдельных категорий можно здесь.

Осуществляется выплата через «Почту России» и кредитные организации. Также в Пенсионном фонде России уточнили, что несколько месяцев деньги будут поступать на счета по следующему графику: выплата за январь 2022 года – в феврале, за февраль – в марте, за март – в апреле. Позднее перечисление средств вернётся к стандартному графику, когда пособия за прошлый месяц выплачиваются в следующем месяце.

Уточнить дату доставки выплаты можно в ближайшем отделении почтовой связи.

Напомним, что до 31 января часть россиян также получат на карты выплаты 7 тысяч рублей от ПФР.