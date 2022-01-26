«Агента Кэт» отправили в колонию за кражу драгоценностей почти на 4 млн рублей в Новосибирске

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Жительницу Новосибирска Екатерину Калугину, которую в СМИ прозвали «агент Кэт», приговорили к реальному лишению свободы за хищение драгоценностей.

В Октябрьском районном суде прозвучал приговор по резонансному делу о хищении ювелирных изделий. Подсудимую, жительницу Новосибирска Екатерину Калугину, признали виновной в преступлении.

По версии следствия, в августе 2020 года Калугина вынесла из ТРЦ «Сибирский Молл», в котором располагался ювелирный салон, драгоценности на сумму около 4 миллионов рублей. Женщину обвинили в краже. Сама она позже заявила, что совершить преступление её вынудили люди, которые намеревались уличить владельца салона в нечестной торговле. Калугина, устроившись на работу в салон, якобы должна была провести «тайный аудит». Похищенные драгоценности, уверяет женщина, она передала неизвестным людям.

Впоследствии Калугина уехала из Новосибирска в Москву, где поучаствовала в съёмках ток-шоу. В сентябре девушку задержали и этапировали в Новосибирск. На суде «агент Кэт» полностью признала свою вину. Гособвинение требовало для неё наказание в виде 3 лет и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Требование прокуратуры было полностью удовлетворено.

«Калугиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С подсудимой в пользу потерпевшей взыскан материальный ущерб на сумму 3 759 429 рублей», – говорится на сайте Октябрьского суда.

Напомним, в декабре 2021 года жителя Новосибирска приговорили к 14,5 годам заключения за изнасилование несовершеннолетней.