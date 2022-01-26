Автоэксперт назвал способ избавиться от пробки на площади Труда в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Автоэксперт Вячеслав Ашурков заявил, что регулировка движения сотрудниками ГИБДД может избавить автомобилистов от ежедневной пробки на площади Труда.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков прокомментировал Сиб.фм, как появление регулировщиков на площади Труда может сказаться на ежедневной пробке. Эксперт полагает, что грамотная регулировка способна облегчить жизнь автомобилистам, но при соблюдении определённых условий.

«Всё зависит от профессионализма регулировщика. И надо ставить не менее двух (сотрудников), чтобы они работали в связке, общаясь по рации», – добавил он.

По мнению Ашуркова, справиться с пробками на площади Труда и прилегающих к ней улицах можно, если поставить регулировщиков на примыкании к кольцу улиц Широкой и Станиславского.

Напомним, ранее житель Новосибирска снял на видео пробку на площади Труда с высоты птичьего полёта. При этом мужчина отметил, что регулировщики появляются на кольце только тогда, когда в Новосибирск приезжают важные персоны из Москвы. Другие пользователи Сети отметили, что решить проблему с пробкой на площади Труда можно заменив кольцо на обычный перекрёсток.