Директор НИИТО Башаров заявил о непомерных финансовых требованиях к клинике

Фото с сайта clinicniito.ru

Клиника НИИТО в Новосибирске планомерно стабилизирует финансовое положение, но некоторые компании агрессивно ей в этом препятствуют, выдвигая непомерные денежные требования, заявил директор организации Андрей Башаров.

В АНО «Клиника НИИТО» в Новосибирске постепенно преодолевают финансовые трудности. Организация поэтапно погашает долги перед кредиторами, придерживаясь плана, который был разработан после тщательного аудита в 2020 году, когда клинику возглавил новый директор — Андрей Башаров.

«Реализуя мероприятия плана, клиника погасила совокупный долг в размере 70 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

Однако некоторые организации препятствуют налаживанию дел, считают в НИИТО. Из-за многочисленных судебных споров с ними и выдвинутых с их стороны «непомерных финансовых требований», значительно превышающих возможности клиники, расчёт с другими кредиторами стал невозможным.

«По нашему плану клиника планомерно рассчитается с долгами и выйдет из процедуры банкротства, однако ряд компаний активно противодействуют этому и желают уничтожения клиники. Руководство АНО предпринимает все возможные меры, направленные на сохранение медицинской деятельности клиники и её дальнейшей благополучной работы», — заявил Башаров.

Напомним, в декабре Сиб.фм писал о том, что Арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру банкротства в отношении АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» из-за долгов в размере 20 млн рублей. Позднее тот же суд арестовал имущество организации на сумму 87,7 млн рублей. Задолженность у клиники накапливалась в течение двух лет — 2018–2019 гг.