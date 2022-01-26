Эксперт Николаев допустил снижение цен на жильё после отмены льготной ипотеки

Фото «МК в Новосибирске»

После отмены льготной ипотеки на рынке недвижимости в Новосибирске окажутся 10-12 тысяч квартир, которые приобретались по цене на 40-50 % дешевле рыночной. Это будет давить на застройщиков и, возможно, приведёт к небольшой коррекции цен, считает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В декабре 2021 года стоимость жилья в новостройках Новосибирска продолжила расти. Средняя цена «квадрата» достигла 99,7 тысячи рублей.

В условиях постоянного увеличения цен большая часть квартир в городе и в России в целом продаётся по ипотеке, причём не по обычной льготной, а по более низким ипотечным ставкам.

По данным Центробанка, в ноябре 2021 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным физическим лицам-резидентам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, составляла по РФ 5,83 %, а по Новосибирской области — 6,03 %.

Несмотря на рост ключевой ставки, ставка по ипотеке уменьшилась по стране на 0,17 процентного пункта (п.п.), а по НСО — на 0,23. Это произошло за счёт специальных программ, в том числе семейной и субсидированной ипотеки. Последняя предоставляется застройщиком и влетает ему в копеечку, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Самые маленькие проценты установлены по ипотечному кредиту. Средняя разница между ипотечным кредитом под залог ДДУ и ключевой ставкой много лет составляла 2-2,5 %. На среднестатистическом уровне она держалась и после введения льготной ипотеки, до апреля 2021 года, когда за счёт высокой инфляции ключевая ставка резко подскочила. Однако после этого на протяжении семи месяцев держался тренд, который сложно назвать рыночным, напомнил эксперт.

В конце ноября по среднему кредиту под залог ДДУ государство и застройщик компенсировали заёмщику около 4 п.п., или около 28 % от стоимости квартиры.

«После отмены льготной ипотеки на рынок Новосибирска выйдут 10-12 тысяч квартир (примерно 40 процентов от числа реализованных), которые покупались по цене на 40-50 процентов дешевле рыночной. Этот навес будет давить на застройщиков. Цены из-за высокой наполняемости счетов эскроу и роста себестоимости строительства не обвалятся, но небольшая коррекция будет возможна», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что из-за скачка цен на жильё эффект льготной ипотеки оказался фактически нулевым.