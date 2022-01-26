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общество

Эксперт рассказала, как быстро «омикрон» поражает лёгкие человека

Фото Эксперт рассказала, как быстро «омикрон» поражает лёгкие человека
Фото Эксперт рассказала, как быстро «омикрон» поражает лёгкие человека

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Роспотребнадзор назвал сроки поражения лёгких при «омикрон»-штамме.

После заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» поражение лёгких может наступить через 9-10 дней болезни. Как пишет сайт Online47, об этом в интервью lenta.ru рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт рассказала, что при «омикроне» поражение лёгких происходит в 10 раз медленнее, чем распространение болезни. Поэтому вероятность получить болезнь данного органа очень маленькая.

«Тем не менее развитие поражения лёгких при «омикроне» также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после девятого-десятого дня болезни», – сообщила Пшеничная.

В группе риска по-прежнему люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также пожилые с ослабленным иммунитетом. Кроме того, «омикрон» быстро распространяется среди детей, поэтому врачи нередко фиксируют у них бронхиолит.

Напомним, что опасения по поводу заболевания детей высказывал и врач-инфекционист Поздняков. Эксперт объяснил особенности заболевания «омикроном» у несовершеннолетних.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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