Группа «ВИС» опровергла перенос срока сдачи четвёртого моста в Новосибирске

Фото группы «ВИС»

Группа компаний «ВИС» опровергла данные о переносе сроков сдачи четвёртого моста через Обь в Новосибирске.

Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске идёт в соответствии с графиком, срок ввода объекта в эксплуатацию не менялся. Об этом 26 января заявили в группе компаний «ВИС» в ответ на сообщение о переносе даты сдачи моста на более поздний срок.

«Срок ввода объекта в эксплуатацию закреплён в концессионном соглашении и дополнительных соглашениях к нему и не менялся – это декабрь 2023 года», – говорится в официальном сообщении компании.

В группе «ВИС» подчеркнули, что работы ведутся в соответствии с производственным графиком.

Согласно концессионному соглашению, к 1 апреля 2022 года коэффициент технической готовности моста должен достигнуть 55 %. Сейчас он составляет 43 %.

«Ожидается достижение всех необходимых показателей в указанные сроки», – добавили в компании.

Ранее аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Валерий Алёхин сообщил, что задержка строительства четвёртого моста через Обь составляет около 284 календарных дней.

В декабре 2021 года конструкция пролётного строения моста пересекла русло реки Обь, пройдя от левого до правого берега, на высоте 13,5 метра над водой.

Строительство четвёртого моста началось в 2019 году. Эстакада будет иметь ширину от 23 до 31 метра и разное количество полос. Мост должен связать улицу Ипподромскую и площадь Труда.