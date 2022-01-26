Коммунальщики вывезли снег с улицы Кавалерийской после жалобы в мэрию Новосибирска

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Парковку и тротуары возле многоквартирного жилого дома на Кавалерийской, 2 в Новосибирске очистили от снега после жалобы в мэрию. Обращение было подано через муниципальный портал «Мой Новосибирск».

Жительница Новосибирска Мария рассказала Сиб.фм, что смогла добиться вывоза снега с парковки и тротуара возле своего дома после обращения в мэрию.

Женщина направила заявку на уборку территории через муниципальный портал «Мой Новосибирск» 27 декабря. Спустя несколько минут ей пришло письмо, в котором говорилось, что обращение поступило на модерацию, а ещё через некоторое время было принято модератором.

«Правда, вывезли снег в итоге почти через месяц, 25 января. — посмеялась Мария. — Но сам факт! Сразу стало заметно чище и безопаснее. Хоть видно, куда наступаешь».

В тот же день сибирячке пришло письмо с подписью первого замглавы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам В. Н. Архипова. В нём сообщалось, что по указанному адресу провели механизированную уборку и теперь территория находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что на аппаратном совещании с главами районов и департаментов 25 января мэр Анатолий Локоть поручил составлять больше административных протоколов о зимнем содержании уличной сети и прилегающих территорий.