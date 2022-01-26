Мэрия Новосибирска получила письмо о минировании аэропорта и вокзала

Фото «АиФ-Новосибирск», Сиб.фм

Утром в среду, 26 января, в общественную приёмную мэрии Новосибирска поступило письмо о минировании нескольких объектов, в том числе самого здания администрации, главного городского вокзала и взлётной полосы аэропорта Толмачёво.

Общественная приёмная мэрии Новосибирска утром 26 января получила письмо о минировании нескольких объектов, информация об этом прошла через службу 112.

В письме сообщалось, что заминировано непосредственно само здание городской администрации, оперного театра, вокзала Новосибирск-Главный, а также здания автовокзалов на Большевистской и Гусинобродском шоссе и взлётная полоса аэропорта Толмачёво.

Возле мэрии на Красном проспекте появились пожарные и полицейские машины.

В ГУ МВД Новосибирской области и в антитеррористической комиссии ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, ранее в Новосибирске получили сообщения о минировании сразу несколько школ и вузов. Оказалось, что информация об угрозе была ложной.