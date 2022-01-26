Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Мэрия Новосибирска получила письмо о минировании аэропорта и вокзала

Фото Мэрия Новосибирска получила письмо о минировании аэропорта и вокзала
Фото Мэрия Новосибирска получила письмо о минировании аэропорта и вокзала

Фото «АиФ-Новосибирск», Сиб.фм

Утром в среду, 26 января, в общественную приёмную мэрии Новосибирска поступило письмо о минировании нескольких объектов, в том числе самого здания администрации, главного городского вокзала и взлётной полосы аэропорта Толмачёво.

Общественная приёмная мэрии Новосибирска утром 26 января получила письмо о минировании нескольких объектов, информация об этом прошла через службу 112.

В письме сообщалось, что заминировано непосредственно само здание городской администрации, оперного театра, вокзала Новосибирск-Главный, а также здания автовокзалов на Большевистской и Гусинобродском шоссе и взлётная полоса аэропорта Толмачёво.

Возле мэрии на Красном проспекте появились пожарные и полицейские машины.

В ГУ МВД Новосибирской области и в антитеррористической комиссии ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, ранее в Новосибирске получили сообщения о минировании сразу несколько школ и вузов. Оказалось, что информация об угрозе была ложной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

мэрия
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21148
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
9966
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9719
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
9219
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
8088
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6811
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6779
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»