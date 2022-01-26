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В Новосибирской области пик пятой волны COVID-19 ожидается в феврале 2022 года

Фото В Новосибирской области пик пятой волны COVID-19 ожидается в феврале 2022 года
Фото В Новосибирской области пик пятой волны COVID-19 ожидается в феврале 2022 года

Фото Густаво Зырянова

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов и биолог Сергей Седых считают, что пик заболеваемости «омикрон»-штаммом придётся на середину февраля, а к концу месяца начнётся спад.

«Омикрон»-штамм после Нового года спровоцировал в России новую волну заболеваемости. Данные оперштаба начали показывать существенный рост числа случаев заражения с середины января.

Аналитик открытых данных Александр Драган решил спрогнозировать дальнейшее развитие событий, проанализировав эпидситуацию в других странах, куда новый вариант вируса пришёл раньше.

Драган пришёл к выводу, что пика заболеваемости стоит ожидать к середине февраля, затем наступит спад. Если он будет таким же замедленным, как в ЮАР, то продолжится и весной, считает эксперт.

«В целом я с этими прогнозами согласен. Хотя спад у нас должен быть резче: у нас охват вакцинацией всё-таки в два раза выше, чем в ЮАР», — сказал новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов в комментарии «BFM-Новосибирск».

«Рост заболеваемости в Новосибирске есть, и он несомненный. Пик, скорее всего, будет в середине февраля. Заболевать в сутки будут порядка 500 тысяч россиян. Другой вопрос — сколькие из них пройдут ПЦР-тестирование. К концу февраля пик «омикрона» в России должен закончиться», — отметил в свою очередь молекулярный биолог Сергей Седых.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Россия
коронавирус
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