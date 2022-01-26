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общество

Новосибирский врач Поздняков назвал отличия заражения «омикроном» от ОРВИ

Фото Новосибирский врач Поздняков назвал отличия заражения «омикроном» от ОРВИ
Фото Новосибирский врач Поздняков назвал отличия заражения «омикроном» от ОРВИ

Фото pixabay.com

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил симптомы «омикрона», встречающиеся у 80 % заболевших.

Отличить заражение «омикроном» от заражения типичной ОРВИ из-за схожего набора симптомов сложно. Они настолько общие, что диагностировать коронавирус, основываясь исключительно на клинической картине, практически невозможно, объяснил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Сейчас многие пишут о том, что в 80 % случаев [заражения «омикроном»] типичным проявлением является боль в горле. Насморк также характерен для «омикрон»-штамма, как и снижение или отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах и потливость. Но если отложить в сторону пандемию COVID-19 и посмотреть на симптомы, то «омикрон» клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией», — констатировал специалист.

Такой характерный симптом как аносмия (потеря обоняния) встречается у подхвативших новый штамм всё реже — появляется менее чем в 20 % случаев, уточнил инфекционист.

Говоря о категориях лиц, которые подвержены заражению больше других, Поздняков отметил, что это пожилые и люди с тяжёлой фоновой патологией. Также «омикрон» опасен для детей, особенно раннего возраста, до двух лет, подытожил медик.

Напомним, ранее о том, как распознать «омикрон» у несовершеннолетних, рассказывала главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова. Она отмечала, что у детей заражение проявляется не так, как у взрослых.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Новосибирск
ОРВИ
коронавирус
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