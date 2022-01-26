Новосибирский врач Поздняков назвал отличия заражения «омикроном» от ОРВИ

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Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил симптомы «омикрона», встречающиеся у 80 % заболевших.

Отличить заражение «омикроном» от заражения типичной ОРВИ из-за схожего набора симптомов сложно. Они настолько общие, что диагностировать коронавирус, основываясь исключительно на клинической картине, практически невозможно, объяснил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Сейчас многие пишут о том, что в 80 % случаев [заражения «омикроном»] типичным проявлением является боль в горле. Насморк также характерен для «омикрон»-штамма, как и снижение или отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах и потливость. Но если отложить в сторону пандемию COVID-19 и посмотреть на симптомы, то «омикрон» клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией», — констатировал специалист.

Такой характерный симптом как аносмия (потеря обоняния) встречается у подхвативших новый штамм всё реже — появляется менее чем в 20 % случаев, уточнил инфекционист.

Говоря о категориях лиц, которые подвержены заражению больше других, Поздняков отметил, что это пожилые и люди с тяжёлой фоновой патологией. Также «омикрон» опасен для детей, особенно раннего возраста, до двух лет, подытожил медик.

Напомним, ранее о том, как распознать «омикрон» у несовершеннолетних, рассказывала главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова. Она отмечала, что у детей заражение проявляется не так, как у взрослых.