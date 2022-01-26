Новосибирский юрист рассказала, как получить компенсацию за травму на гололёде

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Новосибирский юрист объяснила, в каком случае пострадавшему на гололёде могут отказать в получении компенсации.

При травмировании на скользких дорогах можно получить компенсацию, главное – задокументировать факт причинения вреда и найти как можно больше доказательств. Об этом Сиб.фм рассказала новосибирский юрист Елена Попова.

«Любая территория кому-то принадлежит. В каждой конкретной ситуации нужно определить, кто ответственное лицо. Если это частная территория, то претензия составляется в адрес компании, если дворовая территория – к управляющей компании, если муниципалитет – к соответствующей организации», – объяснила Попова.

Однако юрист подчеркнула, что получить компенсацию получится, только если зафиксировать факт причинения вреда. Возмещение проходит по нормам ст. 1086 ГК РФ «Определение заработка (дохода)», утраченного в результате повреждения здоровья.

«Нужно сохранить контакты свидетелей, вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт. Затем обязательно нужно указать, что причина травмы – падение. Можно взять больничный, сохранить чеки о покупке лекарств и сделать фото места причинения вреда. Таким образом, данный факт будет задокументирован», – прокомментировала юрист.

Также Попова объяснила, что иногда в добровольном порядке претензию могут не удовлетворить. В таком случае нужно обратиться для защиты нарушенного права в суд. Однако здесь важно, чтобы падение произошло не по вине заявителя, а из-за неубранной дороги, ненадлежащего исполнения обязательств со стороны муниципалитета или иной ответственной организации.

Отметим, что зимой проблема гололёда в Новосибирске стоит действительно остро, особенно после перепадов температуры. Журналисты Сиб.фм прошлись по улицам Новосибирска и убедились, что опасные тротуары, лестницы «подстерегают» горожан на каждом шагу. Только на отрезке от метро «Заельцовская» до метро «Гагаринская» были замечены несколько десятков потенциально опасных участков.

Напомним, гололёдный сезон в Новосибирске официально начался ещё в ноябре 2021 года, когда в травмпункты начали обращаться первые пациенты с травмами из-за скользких дорог. Заместитель главврача Городской клинической поликлиники № 1 Светлана Шуркевич рассказала Сиб.фм, как обезопасить себя от травм из-за гололёда.