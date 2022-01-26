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Новосибирский юрист рассказала, как получить компенсацию за травму на гололёде

Фото Новосибирский юрист рассказала, как получить компенсацию за травму на гололёде
Фото Новосибирский юрист рассказала, как получить компенсацию за травму на гололёде

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский юрист объяснила, в каком случае пострадавшему на гололёде могут отказать в получении компенсации.

При травмировании на скользких дорогах можно получить компенсацию, главное – задокументировать факт причинения вреда и найти как можно больше доказательств. Об этом Сиб.фм рассказала новосибирский юрист Елена Попова.

Фото Новосибирский юрист рассказала, как получить компенсацию за травму на гололёде 2

«Любая территория кому-то принадлежит. В каждой конкретной ситуации нужно определить, кто ответственное лицо. Если это частная территория, то претензия составляется в адрес компании, если дворовая территория – к управляющей компании, если муниципалитет – к соответствующей организации», – объяснила Попова.

Однако юрист подчеркнула, что получить компенсацию получится, только если зафиксировать факт причинения вреда. Возмещение проходит по нормам ст. 1086 ГК РФ «Определение заработка (дохода)», утраченного в результате повреждения здоровья.

«Нужно сохранить контакты свидетелей, вызвать скорую помощь или обратиться в травмпункт. Затем обязательно нужно указать, что причина травмы – падение. Можно взять больничный, сохранить чеки о покупке лекарств и сделать фото места причинения вреда. Таким образом, данный факт будет задокументирован», – прокомментировала юрист.

Фото Новосибирский юрист рассказала, как получить компенсацию за травму на гололёде 3

Также Попова объяснила, что иногда в добровольном порядке претензию могут не удовлетворить. В таком случае нужно обратиться для защиты нарушенного права в суд. Однако здесь важно, чтобы падение произошло не по вине заявителя, а из-за неубранной дороги, ненадлежащего исполнения обязательств со стороны муниципалитета или иной ответственной организации.

Отметим, что зимой проблема гололёда в Новосибирске стоит действительно остро, особенно после перепадов температуры. Журналисты Сиб.фм прошлись по улицам Новосибирска и убедились, что опасные тротуары, лестницы «подстерегают» горожан на каждом шагу. Только на отрезке от метро «Заельцовская» до метро «Гагаринская» были замечены несколько десятков потенциально опасных участков.

Напомним, гололёдный сезон в Новосибирске официально начался ещё в ноябре 2021 года, когда в травмпункты начали обращаться первые пациенты с травмами из-за скользких дорог. Заместитель главврача Городской клинической поликлиники № 1 Светлана Шуркевич рассказала Сиб.фм, как обезопасить себя от травм из-за гололёда.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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