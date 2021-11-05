"Больно мне сильно": что происходит в травмпункте Новосибирска в разгар гололёдного сезона

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ВВ Новосибирске официально начался «гололёдный сезон» – Сиб.фм посмотрел, что происходит в травмпунктах города.

В травмпунктах Новосибирска в любое время суток есть пациенты, — днём, ночью и даже в праздники. Но с прошлой недели людей с травмами заметно прибавилось, так теперь будет до самой весны: в городе начался «гололёдный сезон». Сиб.фм побывал в городской клинической поликлинике №1 и узнал, как часто поступают пациенты после падения на скользких тротуарах и дорогах.

Рядом с кабинетом врача сидит с десяток пациентов, но буквально за полчаса их станет в два раза больше. Очередь по традиции движется очень медленно, некоторые рассказывают, что сидят здесь не меньше часа. Внимание привлекает бабушка в платочке, которая сидит у самой двери в кабинет.

Пожилая женщина, кажется, никого не видит, одну руку прижимает, качаясь, к себе, в другой держит направление к врачу. Если подойти ближе, то можно заметить, что запястье у неё повёрнуто под неправильным углом, оно сильно распухло, а кисть отдаёт синими и фиолетовыми оттенками. Пенсионерка рассказала, что случайно упала на улице.

«Больно мне сильно, кажется, я ещё и головой ударилась. Простите, не могу разговаривать. Хочу пройти как можно скорее, а я даже не знаю, какая я в очереди»

– говорит женщина, сдерживая слёзы. Весь разговор слышат другие пациенты, они без нареканий пропускают в кабинет без очереди.

Буквально следом за ней в коридор врываются две женщины, которые ведут под руку другую жертву скользких дорог. Пенсионерка в тоненькой шапочке, без шарфа, а всё лицо у неё в крови. Её ведут незнакомки – случайные просто увидели, как старушка упала на улице и решили помочь.

Шум снаружи услышал лечащий врач и вышел в коридор. Он начал успокаивать женщину и её спасительниц.

«Экстренного у вас ничего нет, я бы посоветовал записаться с носом к врачу, а с зубами – к стоматологу. Но в любом случае дождитесь приёма. Вот тоже бабушка сидит, тоже упала, в крови», – сказал врач, кивнув на женщину с повреждённым запястьем.

Женщины остались, чтобы помочь пенсионерке. Одна стала звонить её дочери, а другая записала бабушку в регистратуре, чтобы та попала на приём. В итоге её тоже пропустили вперёд без очереди.

Среди остальных перед кабинетом больше не было пациентов, которые получили травмы на льду. Но, как рассказала заместитель главного врача поликлиники Светлана Шуркевич, с конца прошлой недели к ним ежедневно приходят люди с подобными травмами. Вначале случаи были единичными, но уже 31 октября было 5 пациентов, 1 ноября – 11, а 2 числа – 12. Врач отметила, что травмируются абсолютно все, но пожилые гораздо чаще.

«Тут влияют особенности координации движения у пожилых людей или нарушения кровоснабжения. То есть это те хронические заболевания, которые являются дополнительной предпосылкой для нарушения координации и ориентации в пространстве, либо быстрого принятия решений, например, для быстрой группировки мышц», – объяснила врач.

Остальные пациенты тоже пострадали по случайности, но по другим причинам. Самая последняя в очереди на приём – Светлана. Женщина две недели назад упала с лестницы на даче и повредила коленку, до этого она её не беспокоила, но недавно начала сильно болеть. Пенсионерка Ирина Сергеевна уронила себе на ногу баллончик с пеной и тоже слишком затянула с лечением. Интересный случай у Мухаммада – молодой парень делал ремонт в доме и гвоздезабивателем попал себе в ногу, воткнул гвоздь на 5 см в колено.

От подобных несчастных случаев никто не застрахован, однако профилактика падений из-за гололёда существует. По словам Светланы Шуркевич, для этого нужно смотреть под ноги и носить правильную обувь – чтобы подошва ботинок была приспособлена для хождения в зимний период.